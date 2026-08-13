Las fichas del ajedrez tunero no conocen la pausa, su comisión provincial implementa iniciativas y se inventa torneos. Esta es una saludable iniciativa para mantener en jaque a las principales figuras del juego ciencia.

Ahora está en marcha el torneo de verano que tiene como escenario la Academia «Armando Laguna «, en pleno centro de la ciudad cabecera.

Este fin de semana la segunda manga fue ganada por el joven MF César Alejandro Pérez que estrenó su regreso de México donde fue tercero en el abierto de Aguas caliente.. César acumuló esta vez 6.5 puntos tras ocho rondas por el sistema blitz y superó en el desempate al experimentado MI Humberto Pecorelli. La tercera casilla fue para el talentoso MN Ibrahim Fernández que terminó con 6.0 unidades.

Luego de dos fechas Pecorelli va en la cima del concurso con 38 puntos a la espera del tercer segmento programado para el venidero sábado.

De manera que la comisión provincial de ajedrez en Las Tunas apuesta por iniciativas locales para que caballos, alfiles, damas y reyes no se duerman sobre los tableros.

Por Ernesto Vera González / FOTOS: Comisión provincial de Ajedrez

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