A raíz del recrudecimiento de las amenazas de la administración norteamericana contra la mayor de las Antillas, activistas y movimientos solidarios en distintos puntos de la región ratifican en estas jornadas su apoyo a la isla frente a la agresión imperial.

Tal es el caso del capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH.uy), el cual repudió las pretensiones injerencistas e intervencionistas de Washington hacia la nación caribeña, incluyendo la movilización de fuerzas navales.

La organización denunció que estas acciones intensifican el bloqueo económico, financiero y comercial, calificado como un crimen de lesa humanidad.

Por esta línea, la RedH.uy destacó la resiliencia del pueblo cubano, mostrada durante las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores pese a la falta de recursos y las limitaciones impuestas.

Asimismo, activistas solidarios de Panamá se dieron cita este lunes 4 de mayo en la sede diplomática cubana para patentar su apoyo a la causa del archipiélago y en rechazo al bloqueo económico.

De igual manera, el Movimiento Tzuk Kim-pop, que articula a cinco pueblos mayas del altiplano occidental de Guatemala, expresó su solidaridad con la isla y sus habitantes.

La organización denunció la brutal guerra cognitiva y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por la Casa Blanca contra una nación que no agrede a nadie y ha llevado su solidaridad a diferentes rincones del planeta.

En su mensaje, la entidad señaló que las acciones mediáticas buscan desinformar, a la par que las medidas coercitivas económicas se intensifican a través del recrudecimiento de las sanciones.

Tomado de ACN

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