El Centro de Capacitación de la Radio y la Televisión (CERT) informó desde su perfil oficial en Facebook la próxima apertura del curso de formación para realizadores de grabaciones, ediciones y transmisiones de sonidos de radio, previsto para iniciar el 2 de junio de 2026.

La matrícula estará dirigida con prioridad a trabajadores del Instituto Comunicación Social (ICS), aunque podrán inscribirse otros aspirantes con vocación y aptitud para la especialidad y los medios.

El programa tendrá una duración de seis meses, en modalidad semipresencial, con sede en el propio centro. Los contenidos abarcarán historia de la radio, dramaturgia, nociones de musicalización y realización de sonido.

Según la convocatoria, el objetivo es formar especialistas capaces de grabar, editar y transmitir eventos y programas radiales con desempeño técnico-artístico.

La pre-matrícula se efectuará los días 11, 12, 18 y 19 de mayo, en horario de 10:00 a.m. a 1:30 p.m., con un límite de 40 aspirantes.

El examen de aptitud se realizará el 25 y 26 de mayo, de 9:30 a.m. a 1:40 p.m., y consistirá en una prueba escrita de cultura general, escucha de obras radiales y entrevista con el tribunal.

Los resultados se publicarán el 28 de mayo. El curso se desarrollará una vez por semana, con doble sesión en los tres primeros meses y horario vespertino en los restantes.

Los interesados deberán presentar fotocopia del título académico, foto tipo carnet, síntesis curricular y carta de autorización laboral con cuño y firma de la entidad correspondiente.

Para más información, los aspirantes podrán contactar al metodólogo de la radio Dairón Bejerano Lima, en el teléfono 78313654 o al correo centro.estudios@icrt.cu.

Tomado de ACN

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