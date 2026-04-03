La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, condenó hoy la presión de Estados Unidos sobre Cuba y confirmó la total solidaridad de Moscú con La Habana.

«Cuba sigue sometida a una brutal presión económica por parte de Estados Unidos», denunció la vocera este jueves, y reafirmó «la plena solidaridad» de Rusia con Cuba y «una condena enérgica a cualquier intento de burda injerencia en los asuntos internos de una nación soberana, intimidación, ilegales medidas restrictivas de carácter unilateral, amenazas y chantaje».

Según manifestó, las restricciones impuestas a principios de mayo de este año a las compañías que cooperan con ella constituyen otro objetivo primordial de Estados Unidos: el estrangulamiento económico de la nación caribeña.

Los intentos de asfixiar a Cuba económicamente demuestran que Estados Unidos tiene cero tolerancia a la disidencia, afirmó Zajárova.

«Que la administración de la Casa Blanca esté intentando estrechar el cerco de las sanciones a Cuba, tras largos años de embargo comercial, económico, financiero y humanitario al que se suma últimamente el bloqueo energético, es un claro reflejo de la intolerancia de Washington hacia cualquier disidencia», apuntó la diplomática.

Por su parte el embajador de la Federación de Rusia en La Habana, Victor Koronelli, refirió que a Cuba le sobra experiencia de lucha frente a una agresión armada.

«La Habana ha manifestado repetidamente su disposición de repeler semejante agresión. Nuestros amigos cubanos tienen experiencia de larga data en ello», comentó el diplomático.

El miércoles, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó la acusación contra el exmandatario cubano Raúl Castro (2008-2018), de 94 años, por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

En un comunicado aparte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Raúl Castro y otros cinco oficiales se enfrentan a la pena máxima de muerte o cadena perpetua si son declarados culpables de la acusación formal recién presentada. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a la noticia en redes sociales, donde afirmó que la acusación contra su predecesor carecía de fundamento jurídico y buscaba justificar una eventual agresión militar de Estados Unidos contra su país.

Tomado de Cuba Sí