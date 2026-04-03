En un comunicado oficial este martes, la organización fundada en 1947 calificó de «risibles» las alegaciones sobre supuestos drones cubanos capaces de atacar buques estadounidenses, Key West o la base naval de Guantánamo.
El documento recordó que Cuba mantiene una fundamentada tradición pacifista, defiende el multilateralismo y promovió la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en La Habana durante la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en 2014.
La ACNU advirtió que una agresión militar contra la isla tendría gravísimas consecuencias para la paz regional y causaría la muerte de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
La asociación condenó el fortalecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero, tecnológico y energético, que calificó de medida criminal que estrangula a la población y ocasiona muertes por privación de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
El texto exigió a la administración estadounidense que cese la fabricación de falsedades para confundir a la opinión pública y quebrantar la soberanía e independencia de Cuba. Reclamó respeto al Derecho Internacional y a la decisión del pueblo cubano de construir su destino sin injerencias externas.
La ACNU exhortó al Secretario General de las Naciones Unidas, a directivos de organizaciones internacionales, a jefes de Estado y de gobierno, a la sociedad civil y al pueblo estadounidense a demandar que la administración Trump suspenda con efecto inmediato las medidas adoptadas en las Órdenes Ejecutivas del 29 de enero y 1 de mayo de 2026.
La organización hizo un llamado a alzar la voz para conjurar la guerra, exigir la exclusión de Cuba de la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo y levantar el bloqueo económico.
«Exhortamos a no hacerse cómplices del genocidio de este pueblo resiliente, amoroso, virtuoso, alegre, pacífico, resistente, solidario, humanista y espiritual», señaló el comunicado.
Tomado de Cuba Sí