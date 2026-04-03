La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) denunció las falacias difundidas por funcionarios de la administración estadounidense para sustentar una narrativa que presenta a Cuba como amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

En un comunicado oficial este martes, la organización fundada en 1947 calificó de «risibles» las alegaciones sobre supuestos drones cubanos capaces de atacar buques estadounidenses, Key West o la base naval de Guantánamo.

El documento recordó que Cuba mantiene una fundamentada tradición pacifista, defiende el multilateralismo y promovió la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en La Habana durante la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en 2014.

La ACNU advirtió que una agresión militar contra la isla tendría gravísimas consecuencias para la paz regional y causaría la muerte de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

La asociación condenó el fortalecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero, tecnológico y energético, que calificó de medida criminal que estrangula a la población y ocasiona muertes por privación de alimentos, medicinas y servicios esenciales.

El texto exigió a la administración estadounidense que cese la fabricación de falsedades para confundir a la opinión pública y quebrantar la soberanía e independencia de Cuba. Reclamó respeto al Derecho Internacional y a la decisión del pueblo cubano de construir su destino sin injerencias externas.

La ACNU exhortó al Secretario General de las Naciones Unidas, a directivos de organizaciones internacionales, a jefes de Estado y de gobierno, a la sociedad civil y al pueblo estadounidense a demandar que la administración Trump suspenda con efecto inmediato las medidas adoptadas en las Órdenes Ejecutivas del 29 de enero y 1 de mayo de 2026.

La organización hizo un llamado a alzar la voz para conjurar la guerra, exigir la exclusión de Cuba de la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo y levantar el bloqueo económico.

«Exhortamos a no hacerse cómplices del genocidio de este pueblo resiliente, amoroso, virtuoso, alegre, pacífico, resistente, solidario, humanista y espiritual», señaló el comunicado.

Tomado de Cuba Sí

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