El Proyecto Agropaisajes Sostenibles, implementado por el Ministerio de la Agricultura (Minag) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, impulsa la producción de agentes biológicos para el control natural de plagas y fortalece a productores del oriente cubano mediante prácticas agroecológicas tras el huracán Melissa.

Según precisó la página web del Minag, con este aporte, los Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos recibieron insumos básicos de laboratorio que elevaron la calidad y cantidad de bioproductos aplicados en cultivos de café, cacao y coco.

La coordinadora de Agropaisajes Sostenibles, Yolanis Rodríguez Gil, especialista del Instituto de Investigaciones Agroforestales, declaró que en la Subestación Buey Arriba se logró reproducir el parasitoide que controla la broca del café, utilizando tres mil 200 granos infestados como base.

En esa instalación se produjeron además 235 litros de biol, fertilizante orgánico que mejora la salud del suelo, y 75 litros de lixiviado de raquis de plátano, abono rico en potasio con potencial uso agrícola y pecuario.

En Guantánamo, específicamente en Baracoa, se obtuvieron 0,6 toneladas de Trichoderma y Beauveria bassiana, hongos beneficiosos aplicados en posturas y plantaciones para proteger los cultivos de plagas de manera sostenible.

Estas acciones favorecieron a 13 bases productivas de los municipios de Buey Arriba, Guisa y Bartolomé Masó, que abarcan unas tres mil 574 hectáreas, permitiendo responder de forma efectiva a los daños ocasionados por el huracán Melissa.

Productores y técnicos coincidieron en que la disponibilidad de recursos y medios de protección hizo más eficiente y seguro el trabajo en laboratorios y campos, reduciendo el uso de pesticidas químicos y preservando la salud del suelo y del agua.

Según datos del proyecto, más de 15 mil personas, entre ellas tres mil 300 mujeres, se benefician directamente con estas acciones orientadas a consolidar sistemas productivos sostenibles en cultivos estratégicos del oriente cubano.

Tomado de ACN

(Visitado 3 veces, 3 visitas hoy)

Marcar Favorito