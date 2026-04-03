La Dirección Municipal de Cultura del municipio Plaza de la Revolución y el Centro Experimental de las Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez dieron a conocer la convocatoria al foro académico Arte y Reciclaje para la Sostenibilidad, evento teórico que se desarrollará el próximo 6 de junio, en saludo al Festival Nacional de Arte Efímero.

Según fuentes cercanas al evento, la cita promueve reflexiones colaborativas sobre intervenciones públicas con materiales reciclados, fomentando prácticas sostenibles sin espíritu competitivo; las ponencias deben explorar intersecciones teóricas y prácticas en contextos cubanos y globales, con un máximo de exposición de 20 minutos.

Entre las líneas temáticas a concursar se encuentran: Teorías del arte sostenible: Análisis de la reutilización de desechos con fines estéticos; Reciclaje creativo en performances: Técnicas con plásticos, cartón y textiles en procesos colectivos; Impacto ecológico del arte contemporáneo cubano: Contribuciones locales desde las comunidades, y Educación artística y prácticas sostenibles: Rol institucional en formación comunitaria para reciclaje.

Asimismo, en el caso de los ejes para la Feria —abierta a estudiantes, aficionados y familias—, los temas versarán en torno a las esculturas con materiales reciclados; instalaciones colaborativas sostenibles; talleres infantiles de reutilización, y performance de transformación material.

Quienes estén interesados deberán enviar sus propuestas, que incluyan un resumen de 300 palabras, currículum vitae breve y documentación visual de obras previas, al correo electrónico dmcplazarevolucion@gmail.com antes del 20 de mayo próximo.

El comité de selección dará los resultados el 31 de mayo, como antesala del foro académico Arte y Reciclaje para la Sostenibilidad, que sesionará el 5 de junio en instalaciones del Centro Experimental de las Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez, sito en avenida 23 esquina a C, El Vedado.

Tomado de ACN

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