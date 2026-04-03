Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba a través de su cuenta en la red social X:

“Me reuní con los congresistas Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson.

Expliqué la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del gobierno de EEUU, con un gran impacto en la población cubana, cuya situación se ha agravado con el actual cerco energético. También su amenaza de acciones aún más agresivas y su constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles.

Reiteramos la disposición del Gobierno cubano al diálogo serio y responsable para tratar de encontrar solución a los problemas bilaterales, sobre la base de la igualdad soberana y del Derecho Internacional, sin injerencia en los asuntos internos ni en el sistema político, económico ni social”.

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