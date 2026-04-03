Ernesto Soberón Guzmán, embajador y representante permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas, afirmó este jueves en su perfil de la red social Facebook que el país continuará implementando las 176 medidas aprobadas para actualizar su modelo económico y social, en respuesta a declaraciones injerencistas de Donald J. Trump.

«El presidente Donald J. Trump tiene razón cuando dice que muchas cosas sucederán en Cuba en los próximos dos meses», escribió el diplomático, al destacar que esas disposiciones abren oportunidades para la inversión y los negocios, incluida la participación de empresas estadounidenses y ciudadanos cubanoamericanos en sectores como el turismo, los bienes raíces y la banca.

«Los científicos cubanos, a pesar de los obstáculos impuestos por el bloqueo energético, también continuarán produciendo medicamentos y productos biotecnológicos muy efectivos para el tratamiento de diversas enfermedades», señaló Soberón Guzmán, al mencionar padecimientos como el Alzheimer, el cáncer de pulmón y las úlceras del pie diabético.

«Asimismo, continuará incrementándose la preparación de nuestro pueblo para la defensa de la Patria», expresó al destacar la permanente defensa de la nación mediante la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo.

El representante permanente subrayó que «Cuba promueve el diálogo, la solución pacífica de nuestras diferencias y el aumento de la cooperación y los vínculos bilaterales con Estados Unidos», lo cual consideró beneficioso para ambas partes y para la región de América Latina y el Caribe.

«Si se nos impone un escenario no deseado de confrontación, no quede ninguna duda, el pueblo cubano defenderá su soberanía e independencia», culminó.

Tomado de la ACN

(Visitado 11 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito