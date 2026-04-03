El proyecto internacional Innolabs fortalece la innovación y el emprendimiento en universidades cubanas mediante el impulso a investigaciones, iniciativas y laboratorios de soluciones orientados a problemáticas locales y a estrechar el vínculo entre academia y sociedad.

La Dra.C. Marisol Pérez Campaña, vicerrectora de Gestión Estratégica de la Universidad de Holguín (UHo), informó a la ACN que la iniciativa se desarrolla en instituciones de Ecuador y Cuba, con la participación nacional de la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), la de Cienfuegos y la casa de altos estudios de la provincia nororiental.

Financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, el proyecto promueve la creación de laboratorios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, concebidos para desarrollar programas sostenibles y dar respuesta a necesidades comunitarias con protagonismo de los jóvenes.

Pérez Campaña explicó que estos espacios contarán con equipamiento que favorecerá el desarrollo de habilidades prácticas, incluida la elaboración de prototipos, como parte de los aportes materiales del programa.

En el territorio se fomentan investigaciones y eventos como el Hackathon CreLab 2026, enfocado en proponer soluciones creativas dirigidas a la industria de materiales de la construcción y reunió estudiantes de las carreras de Ingeniería Industrial, Mecánica e Informática, señaló Pérez Campaña.

La coordinadora de la iniciativa en el centro holguinero precisó que, aunque esta prioriza la formación de pregrado bajo el principio de «aprender haciendo», también incorpora acciones de posgrado según necesidades detectadas en el proceso formativo.

Agregó que entre sus principales objetivos figuran el fomento del emprendimiento innovador y el desarrollo profesional, ámbitos en los que contaron con el apoyo de especialistas de instituciones de prestigio como la Universidad de Alicante, en España, y la de Bélgica.

La UHo, categorizada de Excelencia, mantiene más de 230 convenios con centros académicos y de investigación de países como México, Colombia, España, Ecuador, Brasil y Rumanía, lo que fortalece su calidad docente en programas de curso diurno y maestrías.+

Tomado de la ACN

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