El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el ejército de Irán anunciaron este viernes la ejecución de la undécima fase de la Operación Relámpago y lanzaron una serie de ataques de represalia con drones y misiles contra radares navales, bases aéreas y posiciones de tropas de Estados Unidos en Omán, Kuwait y Bahréin.

Según los comunicados emitidos por las fuerzas iraníes, estas acciones militares se ejecutaron en venganza por la sangre de los civiles y combatientes que cayeron mártires tras los recientes e intensos bombardeos de Washington contra infraestructura civil e instalaciones vitales en el sur de Irán, particularmente en Iranshahr.

Destrucción de radares estadounidenses en Omán

En una operación de gran envergadura en el Golfo de Omán, las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria atacaron y destruyeron un radar de vigilancia marítima estadounidense ubicado en la zona de Salamah, así como un radar de vigilancia aérea en la zona de Ghanim, pertenecientes al Sultanato de Omán.

La comandancia militar iraní recalcó que esta acción es un preludio de protección para los habitantes de las provincias costeras y fronterizas de Juzestán, Bushehr, Hormozgán y Sistán y Baluchistán.

Asimismo, advirtieron que las operaciones de represalia continuarán con determinación inquebrantable y que el estrecho de Ormuz permanecerá bajo el control absoluto de sus fuerzas navales.

Ataques contra enclaves militares en Kuwait y Bahréin

En Bahréin, el ejército iraní empleó drones suicidas Arash para golpear la base de Sakhir, logrando impactar los hangares de helicópteros y de aviones de reconocimiento estadounidenses P-8.

Una oleada paralela dirigida a territorio kuwaití, las fuerzas iraníes confirmaron la destrucción de un sistema de radar enemigo, varios depósitos de municiones clave, dos plataformas de misiles tierra-tierra y posiciones de tropas de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria enfatizó que el asalto a las bases en Kuwait representa una respuesta inicial a las agresiones de Washington contra objetivos civiles no militares, incluidos centros de comunicaciones y trabajadores ferroviarios en suelo iraní.

Bloqueo total al flujo energético en el estrecho de Ormuz

En el plano estratégico, Teherán reafirmó que el cierre del estrecho de Ormuz a la navegación internacional —decretado el pasado domingo— se mantendrá inalterable mientras persista la agresión norteamericana.

Las autoridades militares advirtieron que no se exportará petróleo ni gas a través de este paso marítimo clave mientras continúen las hostilidades.

La comandancia iraní denunció que las agresiones de Estados Unidos han provocado un fuerte descenso en la producción interna de hidrocarburos debido a los daños materiales, por lo cual la parálisis de las exportaciones desde el estrecho será total como medida de reciprocidad ante el asedio extranjero.

CGRI reporta destrucción de cazas en base estadounidense en Jordania El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que destruyó varios aviones cisterna y cazas estadounidenses estacionados en Jordania al atacarlos en dos fases con misiles balísticos y múltiples drones. “Los combatientes del CGRI, como parte de la 14.ª ola de la operación Nasr 2, atacaron cazas estadounidenses y aviones cisterna desplegados en Jordania”, informaron en un comunicado. Señalaron que la noche del jueves Estados Unidos utilizó sus bases en Jordania para atacar “objetivos no militares” en Irán, entre ellos varios puentes, barrios residenciales y un centro de bombeo de agua en Bandar Abbas, en el sur del país. “En respuesta, […] se atacaron en dos fases a cazas y aviones cisterna estadounidenses estacionados en Jordania con varios misiles balísticos y múltiples drones, lo que resultó en la destrucción de varias aeronaves y otros daños graves”, indicó el organismo. El CGRI también manifestó que, tras su ataque del año pasado contra la base aérea de Al Udeid, en Catar, Washington trasladó el mando regional del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) a Azraq, en Jordania. Agregó que en territorio jordano hay una base aérea y decenas de aviones cisterna y cazas F-35, F-15 y F-16. El conflicto entre ambos países se intensificó la semana pasada cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por finalizado el acuerdo con la República Islámica y la acusó de atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses llevan a cabo bombardeos contra objetivos en suelo iraní mientras Teherán responde con ataques a sus bases en la región. Trump, además, ha restablecido el bloqueo naval de puertos iraníes. Tomado de Cubadebate

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