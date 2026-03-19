La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, en el norteño municipio camagüeyano de Nuevitas, incorporó durante la madrugada de hoy al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) la unidad seis, la cual presentó el sábado último una avería en una bomba de alimentar la caldera, de agua sin mineral, que provocó la desconexión total del SEN al ocurrir un efecto cascada en las otras generadoras en línea.

Tras el incidente, cuando las condiciones de la máquina lo permitieron, los especialistas del sector accionaron en la evaluación del problema e identificaron la causa de la salida del bloque, que en estos momentos funciona con una de las citadas bombas, de reserva, pues en la averiada, la de servicio, mecánicos y especialistas continúan laborando de manera paralela en la reparación a fin de solucionar totalmente el desperfecto.

El ingeniero Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la CTE 10 de Octubre, argumentó en conversación telefónica con la Agencia Cubana de Noticias que el fallo en la chumacera de esa bomba, provocó alta temperatura en el bloque, de ahí su salida del SEN en la tarde del sábado.

Una vez recibida la corriente del sistema, sobre las 4:00 pm de este domingo, los trabajadores de la Central comenzaron las tareas en pos del arranque de la máquina hasta lograr su sincronización en la madrugada, lo cual tributa a la recuperación de capacidades en el SEN, reconectado en su totalidad, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, pasadas las 9:00 pm de esa propia jornada.

A las 8:30 am de hoy lunes la unidad seis aportaba 75 megavatios (MW) al SEN, y durante el transcurso del día, cuando estabilice los distintos parámetros, aumentarán la carga hasta poco más de 80 MW, aseguró el directivo.

En cuanto al bloque cinco de la planta, explicó que prosigue el mantenimiento parcial ampliado, hasta mediados del presente año, y lo ejecutan fuerzas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), personal de la planta, y otras empresas de apoyo.

Como ha explicado la Unión Nacional Eléctrica, luego de reconocer el desempeño de los trabajadores del ramo ante el nuevo colapso del SEN, persiste el déficit de capacidad de generación en la isla, al estar varias plantas en procesos de mantenimiento.

La situación electroenergética se agrava aún más debido al bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que impide el comercio de Cuba en este sector y la adquisición de combustibles, indispensables en toda la vida económica y social, pero con mayor importancia en la rama eléctrica, para el funcionamiento de las distintas formas de generación, entre ellas la distribuida, que constituye apoyo vital al SEN.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias

(Visitado 1 veces, 2 visitas hoy)

Marcar Favorito