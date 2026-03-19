Venezuela y Cuba reafirmaron sus vínculos bilaterales durante un encuentro sostenido en marco de la décima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Foro de Alto Nivel CELAC-África, celebrados en Bogotá, Colombia. Ambas naciones aprovecharon el espacio para condenar el bloqueo impuesto por Estados Unidos y fortalecer su cooperación diplomática.

La reunión estuvo encabezada por los cancilleres de Venezuela Yván Gil Pinto y Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quienes revisaron los lazos históricos que han unido a ambos países y destacaron los múltiples escenarios de colaboración desarrollados a lo largo de los años.

Además, los ministros dedicaron parte de la jornada al análisis de la situación política internacional, marcada por la escalada de conflictos y las violaciones a los derechos humanos en distintas regiones.

En un comunicado difundido por el canciller venezolano a través de su canal en Telegram, se escribió: “Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano frente al bloqueo que enfrenta, reafirmando lo que manifestamos en nuestro discurso en la Cumbre de la CELAC, donde alzamos la voz en favor del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales”.

La diplomacia venezolana reiteró la necesidad de crear mecanismos económicos regionales que reduzcan la dependencia de actores externos y fortalezcan la integración latinoamericana frente a las presiones internacionales.

El canciller venezolano subrayó que el encuentro constituye un espacio de gran relevancia para impulsar la cooperación Sur-Sur, especialmente en áreas estratégicas como comercio, energía y salud.

Por su parte, Cuba valoró la importancia de mantener la unidad regional en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, destacando que la CELAC se ha consolidado como plataforma clave para enfrentar los desafíos comunes.

La participación de ambos países en la cumbre reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta en la construcción de un orden internacional más justo y equilibrado, en el que se respeten los principios de independencia y cooperación solidaria.

Tomado de TeleSur

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