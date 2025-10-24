Un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter fue reportado como perceptible a las 4:56 de la madrugada de hoy en el oriente del país, según informó el Servicio Sismológico Nacional Cubano, del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais).

El evento telúrico se localizó en las coordenadas 19.85 grados de latitud norte y 75.42 grados de longitud oeste, a una profundidad de 30 kilómetros y a 30 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo.

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Las autoridades no han informado sobre daños humanos o materiales, aunque se mantiene la vigilancia en la región.

El Cenais precisó que este es el tercer sismo perceptible registrado en lo que va de año en Cuba.

El organismo mantiene el monitoreo de posibles réplicas y recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.



Tomado de la Agencia Cubana de Noticias (ACN)

