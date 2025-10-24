El zurdo pinareño Liván Moinelo será el pitcher de Cuba hoy frente a Panamá en el inicio de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El duelo comienza a las 11.00 am en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan , Puerto Rico. Moinelo, MVP de la Liga Japonesa no podrá pasar de 65 lanzamientos según estabablece el reglamento y para ello el mánager Germán Mesa tiene en rotación a los derechos Yariel Rodríguez y Raidel Martínez.

Los itsmeños han anunciado también a un lanzador zurdo, en este caso Logan Allen, que vistió la franela de Cleveland Guardian en las las tres últimas temporadas de MLB. En la gran carpa presenta récord de 23-24 en ganados y perdidos , con 320 ponchados en 379.1 sobre la colina. Su efectividad es de 4.48 y los rivales le batean para 271.

Cuba ha vencido a Panamá en dos Clásicos Mundiales conb marcadores de 8-6 en el 2008 y 13-4 en el 2023. El orden al bate anunciado es a base de Roel Santos (CF), Yoan Moncada (3B), Ariel Martínez (1B), Alfredo Despaigne (BD), Erisbel Arruebarrena (SS), Omar Hernández (C), Yoelkis Guibert (RF), Leonel Moas (LF) y Yiddi Cappe (SS).

En los dos primeros resultados del Clásico Japón acribilló a Taipei de China 13-0 con jonrón de su estrella Shoei Ohtani que encontró las bases llenas en el Tokio Dom. Además en ese grupo Australia derrotó a Teipei de China 3-0 y Korea a la República Checa 11.4.

La segunda presentación de Cuba en este evento será este domingo cuando enfrente a Colombia (12.00 PM) y después en este orden chocará con Puerto Rico ( día 9/7.00 PM) y termina con Canadá (día 11/3.00 PM).

Fuente: wbsc.org

