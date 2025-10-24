De CUBA

El Tiempo en Las Tunas

 

Sistema electoral cubano

 

Para qué elegiremos a nuestros delegados

Cuba debuta hoy en Clásico Mundial de Béisbol 2026

Cuba debuta hoy en Clásico Mundial de Béisbol 2026

El zurdo pinareño Liván Moinelo será el pitcher de Cuba hoy frente a Panamá en el inicio de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El duelo comienza a las 11.00 am en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan , Puerto Rico. Moinelo, MVP de la Liga Japonesa no podrá pasar de 65 lanzamientos según estabablece el reglamento y para ello el mánager Germán Mesa tiene en rotación a los derechos Yariel Rodríguez y Raidel Martínez.
Los itsmeños han anunciado también a un lanzador zurdo, en este caso Logan Allen, que vistió la franela de Cleveland Guardian en las las tres últimas temporadas de MLB. En la gran carpa presenta récord de 23-24 en ganados y perdidos , con 320 ponchados en 379.1 sobre la colina. Su efectividad es de 4.48 y los rivales le batean para 271.
Cuba ha vencido a Panamá en dos Clásicos Mundiales conb marcadores de 8-6 en el 2008 y 13-4 en el 2023. El orden al bate anunciado es a base de Roel Santos (CF), Yoan Moncada (3B), Ariel Martínez (1B), Alfredo Despaigne (BD), Erisbel Arruebarrena (SS), Omar Hernández (C), Yoelkis Guibert (RF), Leonel Moas (LF) y Yiddi Cappe (SS).

Australia logra victoria en la apertura del Clásico
Australia logra victoria en la apertura del Clásico

En los dos primeros resultados del Clásico Japón acribilló a Taipei de China 13-0 con jonrón de su estrella Shoei Ohtani que encontró las bases llenas en el Tokio Dom. Además en ese grupo Australia derrotó a Teipei de China 3-0 y Korea a la República Checa 11.4.
La segunda presentación de Cuba en este evento será este domingo cuando enfrente a Colombia (12.00 PM) y después en este orden chocará con Puerto Rico ( día 9/7.00 PM) y termina con Canadá (día 11/3.00 PM).
Fuente: wbsc.org

(Visitado 12 veces, 13 visitas hoy)

Ernesto Vera González

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *