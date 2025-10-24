Jatam al-Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, informó del ataque contra nuevas instalaciones estadounidenses e israelíes y prometió intensificar los golpes.

En particular, según el portavoz del comando, Teherán lanzó ataques contra la base aérea israelí de Ramat David y el radar de Miron.

También se lanzaron ataques con drones contra el campamento Al Adiri en Kuwait y la base militar estadounidense en Erbil, Irak.

«En los próximos días, la intensidad y la amplitud de los ataques de Irán contra las posiciones del enemigo aumentarán», indicó el comando.

Previamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que desde el inicio de sus ataques de represalia ha lanzado más de 2.000 drones y más de 600 misiles contra posiciones estadounidenses en la región y contra objetivos israelíes.

