Muestra de las históricas relaciones de amistad, cooperación, solidaridad y cariño entre los pueblos de Cuba y Angola resultó el fraternal intercambio sostenido, en el Capitolio Nacional, entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Carolina Cerqueira, presidenta de la Asamblea Nacional de Angola.

Tras la tradicional ceremonia militar y pase de revista, y la interpretación de los dos himnos nacionales; ambos líderes parlamentarios sostuvieron conversaciones oficiales.

“Esta es una ocasión para intercambiar experiencias y para analizar qué más podemos hacer para ampliar la cooperación en beneficio de nuestros pueblos. Su visita tiene gran importancia para nosotros, nos unen lazos históricos y verdaderamente fraternales. Esta también se desarrolla en los momentos en que celebramos el aniversario 50 de la independencia de Angola y el medio siglo del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países”, expresó el titular del Parlamento cubano.

Esteban Lazo agradeció el respaldo invariable de Angola al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, y a la exclusión inmediata de Cuba de la espuria lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Por su parte, Carolina Cerqueira señaló la trascendencia de su visita oficial con vistas al fortalecimiento de los vínculos interparlamentarios entre ambos pueblos.

“Nos llevamos, tras esta visita, los ejemplos de resiliencia, de coraje y valentía del pueblo cubano. Vamos a fortalecer los lazos entre ambos órganos legislativos a todos los niveles, con un espíritu de multilateralismo y de cooperación parlamentaria que continuará consiguiendo resultados positivos en la actividad de nuestras asambleas nacionales. Pueden contar con la franca amistad de los parlamentarios y también del pueblo angolano.

“Cuenten con nuestra solidaridad, forjada en la lucha por la independencia de Angola y reforzada en el presente a través de la cooperación en varias áreas”, significó en su intervención.

Estuvieron presentes, además, en el fraternal encuentro el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez; directivos de las comisiones parlamentarias; así como Modesto Ricardo Gómez Crespo, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Angola; Luis Alberto Amorós, director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores; y funcionarios de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

Tras las conversaciones oficiales, ambas delegaciones rubricaron acuerdos de cooperación interparlamentaria entre las dos asambleas nacionales y sus respectivas administraciones.

Como parte del programa de actividades de su visita oficial a Cuba, la Presidenta de la Asamblea Nacional de Angola intercambió, además, con directivos y científicos del Instituto Finlay de Vacunas, entre ellos su director general y miembro del Consejo de Estado, Yury Valdés Balbín.

De igual forma, Cerqueira depositó una ofrenda floral en homenaje al Héroe Nacional José Martí, en el Memorial que perpetúa la obra del Apóstol en la Plaza de la Revolución.

