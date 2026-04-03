En la madrugada de este jueves ocurrió un accidente de tránsito en la Carretera de Corralillo, específicamente en la zona de Finca Santa Teresa, municipio de Quemado de Güines, en Villa Clara.

El siniestro involucró a un ZIL-130, matrícula W009204, que provenía de la cabecera provincial, Santa Clara, con destino a la comunidad de Riquelme.

Lamentablemente, dos personas perdieron la vida y otras 13 resultaron lesionadas. En estos momentos, los heridos reciben atención en centros asistenciales de Santa Clara y Sagua la Grande.

Según las fuentes del Ministerio del Interior, las causas preliminares apuntan a una pérdida de control del vehículo, aunque las investigaciones continúan.

Tomado de Cubadebate

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