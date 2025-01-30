Osmani Hernández Padroza, liniero especializado de 35 años perteneciente a la Empresa Eléctrica de La Habana, se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un accidente laboral el pasado viernes. Según reportes médicos, su evolución ha sido favorable, mantiene un excelente estado de ánimo y responde positivamente a la dieta blanda que se le ha indicado.

En declaraciones ofrecidas desde el centro hospitalario, Osmani expresó su profundo agradecimiento al equipo de profesionales de la salud que lo atiende, así como a los directivos y compañeros de trabajo que han estado junto a él y su familia en todo momento. “No me han dejado solo ni un instante”, afirmó con emoción.

Su caso ha despertado la solidaridad de múltiples sectores: autoridades gubernamentales, organizaciones políticas y de masas del territorio han acudido a visitarlo, reafirmando el compromiso colectivo con la atención al trabajador.

Conmovido, Osmani compartió su mayor anhelo: reencontrarse pronto con su hijo. También manifestó su gratitud al sistema de salud cubano, al que atribuye la oportunidad de continuar su vida y seguir confiando en los principios de la Revolución.

Tomado de Cubadebate

