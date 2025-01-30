El presidente palestino, Mahmoud Abbas, llegó hoy a Doha para asistir a una cumbre de emergencia de países árabes e islámicos que abordará el reciente ataque de Israel contra Qatar y la solidaridad con Palestina.

Tras su llegada a Doha el mandatario Abbas fue recibido por el Viceprimer ministro y Ministro de Estado para Asuntos de Defensa, jeque Saud bin Abdulrahman Al Thani, difundieron medios televisivos y la Agencia de Noticias Wafa.

Este domingo, previo a la Cumbre de emergencia convocada para mañana lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de Estados árabes e islámicos declararon en Doha que la seguridad de Qatar es parte integral de la estabilidad regional.

También denunciaron que el ataque israelí perpetrado el martes último constituye una violación del derecho internacional y una escalada peligrosa que amenaza la seguridad regional y global.

Ese día las fuerzas de Tel Aviv lanzaron ataques aéreos contra la capital qatarí con el propósito de asesinar a líderes del Movimiento de Resistencia Islámico Palestino (Hamas), en medio de las negociaciones para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, destacó que la convocatoria de la cita refleja la amplia solidaridad con su país por la comunidad árabe e islámica.

Valoró además que el encuentro reafirma el rechazo categórico al terrorismo de Estado practicado por Israel y adelantó que en la importante cita se discutirá el borrador de una declaración conjunta sobre la agresión sionista.

Tomado de Cuba Sí

