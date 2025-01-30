Con su artillería de largo alcance, capaz de producir 49 carreras y 62 hits en cinco juegos los Leñadores de Las Tunas le pasaron la escoba a los Piratas de la Isla en un duelo que tuvo lugar sobre la grama del estadio «Julio A. Mella».

La pollona se completó este domingo al ganar con pizarra de 11 apoyados en una gran apertura del joven Leandro Cañada (1-0) y un ataque de 13 metrallazos.

Cañada, en su segunda salida se presentó muy efectivo durante 6.0 inning donde permitió 4 hits y una carrera limpia, con tres ponches y una base por bolas.

Los actuales campeones de Cuba decidieron el choque en la apertura del cuarto episodio con una rebelión que incluyó doblete de Yordanis Alarcón y jonrón de Jean Lucas Baldoquín con dos compañeros en circulación.

Precisamente Alarcón (4-3/doble/1CI) y Jean Lucas (5-2/HR/4CI) fueron los más destacados con el madero, secundados por Héctor Castillo (4-3/2CA). El fracaso para el abridor pinero Roberto Rodríguez (0-3).

En el resto de los enfrentamientos los Leñadores se impusieron con marcadores de 10-2, 11-0, 8-6 y 9-3 con créditos a las estadísticas de Eliánder Bravo (1-0), Alejandro Meneses (1-1), Kenier Ferraz (2-1) y Rodolfo Díaz (2-0). Alberto pablo Civil (1) salvó el tercer éxito.

La ofensiva tunea promedió frente a los lanzadores de la Isla 389 con 62 hits en 159 veces al bate. Anotaron 49 veces, pegaron 8 dobles y cuatro cuadrangulares para impulsar un total de 44 corredores. Su pitcheo general frente a los Piratas tuvo un a efectividad de 2.53 con 11 limpias en 39.9 capítulos, mejoraron el balance de ponchados y boletos 25-7 y sus rivales le conectaron para 227.

En este renglón el pitcheo abridor lanzó para 3.85 y le bateaban para 242, mientras los relevistas lo hacían para 1.05 de efectividad y 242 los bateadores.

A la ofensiva los principales baluartes fueron Yordanys Alarcón y Henry Quintero quienes promediaron para 526 y 444 respectivamente. Quintero produjo un total de 15 carreras (8H/11CI y 4CA, con jonrón y doble como extrabases, mientras el mayor de los Alarcones disparaba 10 indiscutibles (HR/2dobles/6CI y 3CA).

Las palmas también para dos de los peloteros más talentosos de Las Tunas, Yassiel Izaguirre (ave:428/ 6H/2HR/doble/5CI/6CA) y Maikel Molina (ave: 666/6H/1CA/3CA). Otros que aportaron fueron Yuniesky Larduet (454/5H/doble/3CI/4CA), Héctor Castillo (384/5H1CI/6CA), Yosvani Alarcón (263/HR/doble/4CI/2CA), Roberto Baldoquín (333/5H/1CI/3CA) y Jean Lucas (333/3H/HR/4CI/1CA).

Esta semana los Leñadores se trasladan a Bayamo para jugar cinco encuentros con los Alazanes de Granma en el estadio «Mártires de Barbados.

FOTOS: Gretel Yanet

Infografía: ACN

(Visitado 8 veces, 8 visitas hoy)

Marcar Favorito