El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, acusó este jueves al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de admitir explícitamente la participación de países europeos en la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Baghaei afirmó que las declaraciones de Rutte confirman que los miembros de la Alianza no actuaron como neutrales, sino que facilitaron sus territorios y bases para lo que Teherán califica de “agresión ilegal y no provocada”.

La controversia surgió tras la cumbre de la OTAN en Ankara, donde Rutte reveló que se realizaron hasta 5.000 salidas de aeronaves estadounidenses desde bases europeas durante las operaciones contra Irán. El diplomático iraní señaló que quienes permitieron el uso de su infraestructura militar “no pueden eludir su responsabilidad” y criticó la “autocomplacencia” del jefe de la OTAN, describiéndola como la mentalidad de un “cortesano adulador”.

“Las repetidas admisiones de Mark Rutte sobre la complicidad deliberada de Europa en la guerra de agresión librada por Estados Unidos e Israel contra Irán no hacen más que confirmar, una vez más, que Europa no fue un actor imparcial en esta brutal e ilegal agresión”, explicó el vocero en su cuenta en X.

Paralelamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su fuerte decepción con la Alianza Atlántica durante la cumbre, donde manifestó estar “muy molesto con la OTAN” porque, según su visión, los aliados europeos no brindaron el apoyo esperado contra Irán, a quien calificó como el “principal patrocinador estatal del terrorismo”. El mandatario estadounidense cuestionó la utilidad del bloque, afirmando que “pagamos muchísimo” para proteger a naciones que, en su criterio, no estuvieron presentes cuando EE.UU. lo necesitaba.

La reunión en Ankara comenzó con Trump señalando al Reino Unido, Italia o España por no apoyarlo en su nueva agresión contra la nación persa, así como con Dinamarca, reiterando que Groenlandia debería pertenecer a Estados Unidos. Baghaei señaló que una organización ineficaz no puede lograr la eficacia a través de la adulación, ni podrá un halago así devolver al adulador el respeto por sí mismo.

Esta tensión tripartita evidencia las fracturas dentro de la alianza occidental. Mientras Irán exige responsabilidades internacionales por el uso de suelo europeo en los bombardeos, Trump critica la falta de compromiso militar directo de sus socios. Las declaraciones de Rutte sobre la implementación de acuerdos bilaterales de bases han sido interpretadas por Teherán como una confesión de complicidad en un conflicto que ha escalado significativamente la inestabilidad regional.

Tomado de TeleSur

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