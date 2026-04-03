El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó este miércoles a su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, que ha decidido retirar a Siria de la lista de países “patrocinadores del terrorismo” que elabora Washington.

«Prometí eliminar todas las barreras que le impiden reconstruir su país, y muy pronto podrá hacerlo por fin», escribió Trump en una carta dirigida a Sharaa a la que tuvo acceso Reuters.

«Contamos con empresas estadunidenses dispuestas a invertir en Siria y a ayudar a que su país sea más grande y próspero que nunca», añadió en la carta que, según un alto cargo del gobierno estadunidense, fue entregada a al-Sharaa tras su reunión del miércoles en Ankara. Trump aseguró que notificó al Congreso y realizará un examen de 45 días antes de que la decisión pueda entrar en vigor.

La designación como Estado patrocinador del terrorismo conlleva restricciones en materia de ayuda exterior estadunidense, exportaciones de material de defensa y determinadas transacciones financieras.

El mes pasado, Trump firmó un decreto por el que ponía fin al programa de sanciones de Estados Unidos contra Siria, lo que permitió acabar con el aislamiento del país respecto al sistema financiero internacional.

Tomado de Cubadebate

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