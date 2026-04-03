En Moscú se celebró la conferencia internacional «Fortalecimiento de los vínculos entre los países BRICS: promoviendo la cooperación», en el marco de la presidencia india del grupo. El encuentro reunió a expertos de Rusia, India, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sudáfrica, China, Irán, Brasil y Etiopía.

Los participantes analizaron la resiliencia de los corredores de transporte y comercio, la seguridad de las cadenas de suministro de recursos estratégicos y el desarrollo de la cooperación tecnológica, incluido el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Las recomendaciones elaboradas durante la conferencia servirán de base para la preparación de los documentos que se presentarán en la cumbre de los BRICS prevista para septiembre.

«Los BRICS no son solo una plataforma clave para la mayoría global, sino también un espacio capaz de impulsar nuevos modelos de gobernanza internacional. La resiliencia y la soberanía son hoy condiciones esenciales para el desarrollo, mientras que la conectividad del transporte, las cadenas de suministro y los ecosistemas tecnológicos propios constituyen la base de la seguridad económica de los países BRICS», afirmó Viktoria Panova, directora del Consejo de Expertos BRICS-Rusia.

Por su parte, el embajador para misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el sous-sherpa de Rusia en los BRICS, Pável Kniazev, destacó que el grupo ha alcanzado el nivel de una asociación estratégica y ha obtenido resultados significativos. Asimismo, subrayó el valor de los principios de cooperación de los BRICS, que, según indicó, benefician no solo a los países miembros, sino también a un amplio número de Estados de todo el mundo.

El subjefe de misión de la Embajada de India en Rusia, Nikhilesh Giri, afirmó que el fortalecimiento de la cooperación tecnológica y de los vínculos entre los países BRICS abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible. Asimismo, expresó su apoyo a una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Durante la sesión dedicada al transporte, expertos de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto analizaron el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur y la Ruta Marítima del Norte como alternativas a las cadenas logísticas tradicionales. «Las redes resilientes deben ser diversificadas, contar con rutas alternativas, integración digital y capacidad de adaptación ante las crisis», señaló Nilanjan Ghosh, vicepresidente de la Observer Research Foundation (ORF).

En la sesión sobre recursos, representantes de India, Sudáfrica, China e Irán debatieron el desarrollo del procesamiento de materias primas directamente en las regiones donde se extraen. El director ejecutivo del Instituto para el Diálogo Global (IGD), con sede en Pretoria (Sudáfrica), Philani Mthembu, destacó que la cooperación en el marco de los BRICS favorece la creación de cadenas de procesamiento y producción de bienes con mayor valor añadido en los países africanos.

Durante la sesión dedicada a la tecnología y la inteligencia artificial, Walter Desiderá Neto, investigador de relaciones económicas del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y coordinador del Consejo de Think Tanks de los BRICS (BTTC) por Brasil, señaló que la falta de infraestructura informática es uno de los principales obstáculos para el desarrollo tecnológico y propuso impulsar inversiones conjuntas en supercomputadoras, redes y computación en la nube.

«La agrupación BRICS debe desarrollar principios y valores comunes en el ámbito de la inteligencia artificial, convirtiendo la infraestructura digital en un pilar no solo para la economía, sino también para la innovación», afirmó.

El representante del Instituto de Asuntos Exteriores (IFA, Etiopía), Shimellis Hailu Dessie, también abogó por la creación de estándares tecnológicos propios de los BRICS.

Durante los debates, los participantes analizaron asimismo la digitalización de los puertos y los procedimientos aduaneros, la gestión de riesgos, la financiación de proyectos de infraestructura por parte del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la transición verde del sector extractivo, las iniciativas educativas, el intercambio de especialistas, el desarrollo de la diplomacia pública, así como la relación entre la cooperación tecnológica y energética de los países de la agrupación BRICS.

La conferencia fue organizada por el Consejo de Expertos BRICS-Rusia junto con el centro de análisis independiente de India Observer Research Foundation (ORF), en el marco del Consejo de Think Tanks de los BRICS (BTTC).

Tomado de TeleSur

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