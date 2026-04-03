El presidente de China, Xi Jinping, se reunió hoy aquí con el primer ministro de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Pak Thae Song, quien realiza una visita oficial al país.

El también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente de Asuntos Estatales, encabeza una delegación de RPDC que participará en las actividades conmemorativas por el aniversario 65 del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países.

El grupo llegó a Beijing por invitación del Comité Central del Partido Comunista de China y del Gobierno de la República Popular China, según el comunicado oficial.

«China y RPDC son países vecinos tradicionalmente amistosos», dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, a los periodistas en vísperas de la visita.

También agregó que mantener, consolidar y desarrollar las relaciones bilaterales siempre ha sido una política estratégica firme de las dos naciones.

Firmado en 1961, el tratado constituye uno de los principales pilares de las relaciones bilaterales y establece un marco de cooperación política, económica y de asistencia mutua.

La delegación llega luego de unas cuatro semanas de la cumbre del presidente Xi Jinping en Pyongyang con el máximo líder de la RPDC, Kim Jong Un.

Tomado de Prensa Latina

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