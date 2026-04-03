Las recientes acciones del presidente de EE.UU. confirman su creciente tendencia a confrontar a los países europeos, incluso a castigarlos, más que a cooperar con ellos, publicó este viernes Politico.

Las recientes acciones del presidente de EE.UU. confirman su creciente tendencia a confrontar a los países europeos, incluso a castigarlos, más que a cooperar con ellos, publicó este viernes Politico.

De acuerdo con el medio, las críticas de Donald Trump al canciller alemán, Friedrich Merz, sus planes de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania y su reciente conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin hubieran sido motivo para que los Gobiernos europeos realizaran reuniones de emergencia.

Replantear su dependencia de Washington

No obstante, el medio indica que algunos líderes europeos ya no reaccionan con el mismo nivel de alarma, pues consideran que el orden internacional que antes garantizaba estabilidad en el continente «se está acabando». En respuesta, varios países europeos están comenzando a adaptarse a esta nueva realidad e incluso contemplan la creación de una posible «Unión Europea de Defensa».

A ello se suma que Trump ha dado prioridad a la guerra con Irán, relegando el conflicto en Ucrania a un segundo plano dentro de la agenda de la Casa Blanca. Esta situación, junto con los ataques directos del mandatario estadounidense, ha impulsado a los europeos a replantearse su dependencia de Washington y a buscar mayor autonomía estratégica.

Por otro lado, los fabricantes de armamento europeos están acelerando la expansión de su producción ante las dudas sobre si EE.UU. continuará suministrando las armas adquiridas por la OTAN para Ucrania, especialmente tras la presión que genera el enfrentamiento con Irán sobre los arsenales estadounidenses. «Las diferencias entre la Administración Trump y los aliados europeos comienzan a parecer irreconciliables», sostuvo Politico.

Tomado de Cuba Sí

(Visitado 2 veces, 2 visitas hoy)

Marcar Favorito