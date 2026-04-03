Durante las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores, Washington reiteró su intención de “tomar el control” de Cuba, vinculando esta acción a la anunciada culminación de sus objetivos militares en Irán.

Según lo expresado, una vez finalizado el conflicto en Oriente Medio, el portaaviones USS Abraham Lincoln, considerado el más grande del mundo, sería desplazado hacia el Caribe como parte de un operativo naval. La estrategia, según Donald Trump, busca presionar hasta el punto de rendición de la isla y que los ciudadanos lo agradecieran. Cuando los portaviones regresen de Irán «tomaremos el control de Cuba casi de inmediato”, dijo Trump.

La declaración fue realizada por el titular de la Casa Blanca en un encuentro con aliados políticos y empresarios en el Forum Club de Florida, espacio habitual de discusión entre figuras públicas.

Paralelamente, se anunció la aplicación de nuevas sanciones contra Cuba, dirigidas a personas y entidades vinculadas a los aparatos de seguridad del Estado. Estas medidas incluyen el bloqueo de activos y restricciones financieras.

El paquete de sanciones fue justificado bajo el argumento de que Cuba actúa como país patrocinador del terrorismo y mantiene vínculos con servicios de inteligencia de naciones contrarias a Washington, según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio.

La firma del decreto se produce en un contexto de crisis para la isla, agravado por la advertencia de sanciones a países que colaboren en materia energética con Cuba. Además, se confirmó la imposición de aranceles a aquellas naciones que mantengan acuerdos similares.

Este escenario refleja una radicalización de la política estadounidense hacia Cuba, con un doble frente: presión militar y endurecimiento económico.

Tomado de Cuba Sí

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