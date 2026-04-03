El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este viernes las nuevas medidas coercitivas anunciadas por el gobierno de Donald Trump contra el archipiélago.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció las nuevas medidas coercitivas anunciadas por el gobierno de Donald Trump contra el archipiélago. Díaz-Canel rechazó la excusa estadounidense de que Cuba represente una amenaza para ese país y subrayó que el bloqueo causa tanto daño debido a la “conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta”.

Las declaraciones se producen en un contexto de recrudecimiento de la política de sanciones de la administración Trump contra Cuba.

Las nuevas medidas unilaterales y abusivas de Washington buscan aumentar la presión sobre la isla en pleno recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y del cerco energético decretado a finales de enero.

Las sanciones apuntan específicamente a los bancos extranjeros que cooperan con el gobierno cubano e imponen más restricciones migratorias, además de bloquear a quienes operen o hayan operado en los sectores de energía, minería, defensa o seguridad de Cuba, o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico a La Habana o a otros individuos ya “sancionados”.

Por su parte, de «repudiable pero curioso y ridículo», calificó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, la imposición, este viernes, de las nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas por parte de la administración de Estados Unidos contra Cuba.

Por medio de la red social X, el Canciller afirmó que, el gobierno de la nación norteña «se alarma» ante el desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el Primero de Mayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y responde con el aumento de las presiones económicas sobre la Isla.

Además, refirió que la reacción de la Casa Blanca se debe al resultado del movimiento Mi firma por la Patria, que concluyó con el respaldo de «seis millones de cubanas y cubanos (81 % de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético».

La respuesta de carácter ilegal y extraterritorial de Washington se trata de una nueva orden ejecutiva que, como la emitida el pasado 29 de enero, tilda a la nación caribeña de constituir una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, lo cual no deja de ser una justificación para arreciar el bloqueo que ha persistido durante más de seis décadas, intentando asfixiar a la población cubana.

Las nuevas medidas que entran en vigor con efecto inmediato, comprenden acciones económicas contra entidades y personas de Cuba y extranjeras o estadounidenses que, a través de sectores clave para el desarrollo del país, como son energía, minería y servicios financieros, posibiliten la entrada de divisas a la Mayor de las Antillas.

«La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos», ratificó Rodríguez Parrilla.

Tomado de Cuba Sí

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