La Peregrinación PreRomerías partirá a las 19:00, hora local, desde el parque Calixto García para recorrer arterias principales hasta la Plaza de la Marqueta, donde la agrupación Norberto Leyva Band ofrecerá una gala artística.

Con desfile y concierto hoy en esta ciudad se inicia el Festival Mundial de Juventudes Artísticas, evento cultural que del 2 al 8 de mayo honrará el pensamiento intelectual de Fidel Castro.

La Peregrinación PreRomerías partirá a las 19:00, hora local, desde el parque Calixto García para recorrer arterias principales hasta la Plaza de la Marqueta, donde la agrupación Norberto Leyva Band ofrecerá una gala artística.

La programación del evento, adaptada a las circunstancias energéticas del país, incluye el Congreso de Pensamiento y el Premio Memoria Nuestra, espacios que fusionarán su accionar para mantener la vitalidad de la cita.

Creadores de provincias como La Habana y Santiago de Cuba participarán en espacios como Babel, dedicado a las artes visuales, y la sección literaria Palabras Compartidas, junto a brigadas de Granma y Guantánamo.

El Festival abarca también apartados como Cámara Azul, Rockmerías y Teatro Callejero, a fin de preservar la identidad y fomentar la comprensión humana en un contexto de creación joven y diversa.

Tomado de Cuba Sí

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