Para el relevo postulan los izquierdistas Edgar Reymundo, de la bancada Juntos por el Perú, y José Balcázar, de Perú Libre, así como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular, y el centrista Héctor Acuña, de Honor y Democracia.

Según las normas establecidas, los cuatro aspirantes a ejercer la presidencia durante menos de cinco meses, disputarán una primera ronda de la que solo saldrá un ganador si alguno logra la mitad más uno de los votos.

De lo contrario, los dos más votados dirimirán la elección en una segunda ronda y el que gane será presidente hasta el 28 de julio, cuando asumirá la jefatura del Estado el ganador de las elecciones del 12 de abril.

En cuanto al expresidente Jerí, abandonó anoche el Palacio de Gobierno tras un distendido compartir de despedida de quienes fueron sus ministros.

El primer ministro saliente, Ernesto Álvarez -ex presidente del Tribunal Constitucional-, descartó que el Estado haya quedado acéfalo a la espera de la elección de hoy y dijo que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, encarna el poder político, por ser el número dos en la jerarquía oficial.

Añadió que, como presidente del Consejo de Ministros, él y los titulares que lo integran deben seguir en sus cargos, manteniendo en funcionamiento a la administración pública, aunque sin tomar decisiones, a la espera de que el nuevo gobernante designe a sus reemplazantes.

Jerí fue destituido ayer en un pleno congresal de varias horas que culminó con 75 votos a favor de la censura, 24 en contra y tres abstensiones, a pesar de presiones de agrupaciones empresariales opuestas al cambio y de una declaración similar del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.

La drástica decisión fue motivada por reuniones clandestinas de Jerí con empresarios que hacen negocios del Estado, reveladas por la prensa, y por caer en gruesas contradicciones en sus intentos de justificar esas actividades.

También incidieron en su destitución las frecuentes y prolongadas visitas de mujeres jóvenes que recibía en el Palacio de Gobierno y que tras esas incursiones eran contratadas en diversas instancias del Estado.

