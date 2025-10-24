Confirma el doble rasero de su política exterior: promover el diálogo en el discurso y sostener la coerción en los hechos, con lo cual buscaría la paz a través de la guerra.

Estados Unidos reforzó de forma significativa su presencia militar en Oriente Medio tras enviar en las últimas 24 horas más de 50 aviones de combate F-35, F-22 y F-16, según informó un medio estadounidense con base en datos de radares de vuelo y declaraciones de un funcionario de ese país.

El despliegue se suma a la decisión del presidente Donald Trump de trasladar a la región un segundo grupo de ataque naval encabezado por el portaviones USS Gerald R. Ford, el más moderno y grande de la Armada estadounidense. En la zona ya opera el USS Abraham Lincoln junto a su flota de apoyo.

Tomado de TeleSUR

