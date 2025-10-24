Rusia seguirá prestando su apoyo a Cuba en la defensa de la soberanía y la seguridad del país, declaró este miércoles el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante su encuentro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en Moscú.

??Lavrov: La cooperación entre Rusia y Cuba no supone una amenaza para EE.UU. o cualquier otro paíshttps://t.co/16elGqz1qThttps://t.co/Kor2akpFNI pic.twitter.com/7DtwiBGaDf — RT Última Hora (@RTultimahora) February 18, 2026

Ante nuevas amenazas de EE.UU. a Cuba, el jefe de la diplomacia rusa subrayó que todas las cuestiones deben resolverse mediante un diálogo basado en el respeto mutuo y orientado a la búsqueda de un equilibrio de intereses. «Sabemos que nuestros amigos cubanos siempre están dispuestos a entablar esas negociaciones honestas«, destacó.

«Por nuestra parte, seguiremos prestando de manera consecuente nuestro apoyo a Cuba y al pueblo cubano en la defensa de la soberanía y la seguridad del país», recalcó.

Al mismo tiempo, Lavrov rechazó «categóricamente las acusaciones infundadas» contra la cooperación de Rusia y Cuba, «como si supuestamente creara una amenaza para los intereses de EE.UU. o de cualquier otro país».

Rechazo de bloqueo naval a Cuba

Asimismo, Lavrov denunció que, después de varias décadas de bloqueo de Cuba por parte de EE.UU., Washington actualmente «amenaza con endurecer sus acciones ilegítimas e inhumanas» contra el país caribeño.

«Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a EE.UU. a que demuestren sentido común y un enfoque responsable, y se abstenga de sus planes de imponer un bloqueo militar naval a Cuba», manifestó.

En conclusión, el canciller subrayó de nuevo la «total solidaridad» de Moscú con La Habana y agregó que «comparte plenamente las valoraciones» de Rodríguez de que los lazos entre ambas naciones son «históricos, fraternos, especiales y estratégicos».

Tomado de Rusia Today(RT)

