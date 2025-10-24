Díaz-Canel recibió la víspera a Grabois en el Palacio de la Revolución y «reconoció el valor de esta visita en el contexto en que vive Cuba», según reportes del intercambio publicados en las ediciones digitales de Granma y Juventud Rebelde.

«Para nosotros es un placer recibirle y poder conversar», expresó el mandatario y, además, subrayó que la presencia en La Habana del dirigente político argentino «es una muestra de solidaridad comprometida con Cuba, porque en los tiempos que estamos viviendo, sabemos lo que significa venir a Cuba».

Ambos textos destacan que el jefe de Estado manifestó «la voluntad de seguir ampliando y fortaleciendo las relaciones con Patria Grande» y de «buscar más intercambios, más momentos en el año de poder intercambiar criterios, experiencias».

«Especial énfasis hizo el dignatario en el concepto sobre la responsabilidad colectiva ante la necesidad de ver «cómo articulamos todos los movimientos sociales, de la gente progresista en tiempos tan difíciles, a nivel continental y también a nivel internacional»», señalan..

Asimismo, refieren que el líder de Patria Grande comentó: «A mí me enseñaron que en las malas se ven los amigos; que en las buenas estamos todos»; y luego agradeció el trato recibido al arribar a la isla.

El intelectual sureño, precisan, denunció el peligro que entraña la fuerza bruta, y compartió su concepto de que el mundo vive una etapa «cuyo principal dilema es tomar el camino de la deshumanización o el de la rehumanización».

Juan Grabois, de acuerdo con las fuentes, denunció las violaciones del Derecho Internacional y acusó a la «hegemonía imperial» de no respetar la vida de los migrantes, los pueblos pobres y los niños de Palestina.

Tomado de Prensa Latina(PL)

