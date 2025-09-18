La región oriental de Cuba continúa bajo el impacto de intensas precipitaciones provocadas desde el viernes por una depresión tropical que, este domingo, se convirtió en la tormenta tropical Imelda.

Según el Instituto de Meteorología (Insmet), el sistema mantiene fuertes áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, especialmente en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

En varias localidades, los acumulados superan los 100 milímetros, con registros extremos que alcanzan los 500 mm en Hatibonico, en el Valle de Guantánamo.

El diario Granma informó que en Guantánamo hay alrededor de 18 mil personas evacuadas debido a derrumbes de viviendas, crecidas de ríos, inundaciones —especialmente en Caimanera—, caída de árboles y afectaciones al servicio eléctrico.

Las autoridades insisten en que la población permanezca informada y en zonas seguras.

Altas autoridades del Partido y el Gobierno provincial recorrieron este domingo los municipios más afectados —Imías, San Antonio del Sur, Niceto Pérez (Ullao), Guantánamo (Cecilia y la ciudad), El Salvador y Manuel Tames— para evaluar los daños.

En Imías, la crecida del río arrastró un paso provisional que conectaba la comunidad de Jesús Lores con la cabecera municipal, y pese al riesgo, algunos vecinos siguen transitando por el antiguo puente colapsado.

En Manuel Tames, el río impide el paso por el puente de La Cubana, mientras que en Hatibonico persisten inundaciones, desbordamientos fluviales y deslizamientos de tierra.

En Santiago de Cuba, las lluvias también han sido intensas: en las últimas 24 horas se registraron acumulados de hasta 340 milímetros (mm):en La Campana, 330 mm en Tele-correo Aserrado y 250 mm en la ciudad cabecera.

El Insmet advierte que las precipitaciones continuarán en el oriente del país, con posibilidad de nuevas inundaciones y deslizamientos, y podrían extenderse a la región central.

