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Evocan legado de José Martí en la Revolución cubana

Evocan legado de José Martí en la Revolución cubana

En el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí, Cuba evoca el legado patriótico, antimperialista y de justicia social de su Héroe Nacional en la obra de la Revolución.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, recordó en X las palabras que escribiera el apóstol pocas horas antes de su muerte, con profundo fervor latinoamericanista y antimperialista.

«…Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber-puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo-de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso…», citó el jefe de Estado.

En su mensaje, Díaz-Canel aseguró que, para que no se pierda jamás ese legado se hizo la Revolución Cubana.

A propósito, Manuel Marrero, primer ministro, subrayó que Fidel, el mejor discípulo de Martí, lo definió como «el autor intelectual de la Revolución Cubana, y su pensamiento y su acción son guía insustituible para el presente y para el futuro de nuestro pueblo.» A 131 años de su caída, el Apóstol vive en el alma de la Patria, comentó el premier.

José Julián Martí Pérez (La Habana, 28 de enero de 1853 – Dos Ríos, 19 de mayo de 1895), fue poeta, ensayista y periodista, además de fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la llamada Guerra Necesaria, para alcanzar la libertad frente al colonialismo español.

Sus biógrafos coinciden en que fue un hombre de elevados principios, vocación latinoamericana e internacionalista; e intachable conducta personal, tanto pública como privada.

Tomado de CubaSí

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