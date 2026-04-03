En el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí, Cuba evoca el legado patriótico, antimperialista y de justicia social de su Héroe Nacional en la obra de la Revolución.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, recordó en X las palabras que escribiera el apóstol pocas horas antes de su muerte, con profundo fervor latinoamericanista y antimperialista.

«…Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber-puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo-de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso…», citó el jefe de Estado.

En su mensaje, Díaz-Canel aseguró que, para que no se pierda jamás ese legado se hizo la Revolución Cubana.

A propósito, Manuel Marrero, primer ministro, subrayó que Fidel, el mejor discípulo de Martí, lo definió como «el autor intelectual de la Revolución Cubana, y su pensamiento y su acción son guía insustituible para el presente y para el futuro de nuestro pueblo.» A 131 años de su caída, el Apóstol vive en el alma de la Patria, comentó el premier.

José Julián Martí Pérez (La Habana, 28 de enero de 1853 – Dos Ríos, 19 de mayo de 1895), fue poeta, ensayista y periodista, además de fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la llamada Guerra Necesaria, para alcanzar la libertad frente al colonialismo español.

Sus biógrafos coinciden en que fue un hombre de elevados principios, vocación latinoamericana e internacionalista; e intachable conducta personal, tanto pública como privada.

Tomado de CubaSí

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