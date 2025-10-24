Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, expresó hoy condolencias al pueblo, gobierno y presidente de Irán, Massoud Pezeshkian, por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí.



El mensaje de Díaz-Canel, difundido en redes sociales, calificó el hecho de un acto execrable y violación inescrupulosa de las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana.

Recordó el Presidente cubano al fallecido como un destacado estadista y líder de su pueblo, que contribuyó al desarrollo de las relaciones de amistad entre Cuba e Irán.

En otro mensaje, Díaz-Canel condenó los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra Irán, que quebrantaron la soberanía e integridad territorial de ese país.

Esos ataques constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU, expresó el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en su publicación.

