La ausencia por lesión del infilder Roberto Baldoquín privó Las Tunas de tener a dos representantes con el uniforme del Cuba al Clásico Mundial de Béisbol, que se inicia este día 5 con un formato de cuatro grupos con cinco novenas cada uno. Esta vez será el lanzador zurdo Darién Núñez el único leñador presente en el máximo evento de este deporte.

Darien tuvo poca participación con los Leñadores en series nacionales. Viajó a residir en el extrankjero y en 2012 debutó en Grandes Ligas con Los Dodgers de los Angeles donde apenas lanzó 7.2 con récord de 0-1, un juego salvado, efectividad de 8.22 y whip de 1.57. En Ligas Menoresa acumuló 12-2 entre ganados perdidos, 101 juegos lanzados, 4 salvamentos, promedio de limpias de 2.97 y Whip de 1.19 en 148.2 sobre la lomita.

Núñez trabajó en cuatro series nacionales con Las Tunas. En este circuito acumuló 19- 28 en victorias y reveses en 308.2 entradas sobre el box. Además vistió el uniforme de Cuba en los campeonatos mundiales juveniles de Taipei (2009) y Canadá (2010).

En los últimos años ha jugado con equipos profesionales en las Ligas de Nicaragua, Venezuela, México y República Dominicana. Ahora estará por segunda vez en el WBC, luego de estar en 2013 como sustituto del granmense Leandro Martínez.

ROSTER DE CUBA AL WBC 2026: Receptores: Ariel Martínez – Hokkaido Nippon-Ham Fighters (NPB), Andrys Pérez (C) Cocodrilos de Matanzas y Omar Hernández – Kansas City Royals (AAA)

JUGADORES DE CUADRO: Yoán Moncada – Los Angeles Angels, Alexei Ramírez – Vegueros de Pinar del Río, Christian Rodríguez – Villa Clara ,

Erisbel Arruebarruena –Cienfuegos, Yiddi Cappe – Miami Marlins (AA), Alexander Vargas – Cincinnati Reds (A+), Yoel Yanqui – Liga Profesional / Nicaragua y Luis Mateo – Cienfuegos

JARDINEROS: Alfredo Despaigne – Alazanes de Granma, Yoelkis Guibert – Algodoneros de Guasave (MEX), Roel Santos (Granma) y Leonel Moas Jr – Toros de Camagüey.

LANZADORES: Liván Moinelo – Fukuoka SoftBank Hawks (NPB), Yariel Rodríguez (SP/RP) – Toronto Blue Jays, Raidel Martínez (CL) – Yomiuri Giants (NPB), Daysbel Hernández (RP) – Atlanta Braves, Emmanuel Chapman – Pittsburgh Pirates (AA), Yoan López – Águilas Cibaeñas (LIDOM), Luis Miguel Romero – Leones del Caracas (LVBP), Josimar Cousin – Rieleros de Aguascalientes (MEX), Denny Larrondo – Arizona Diamondbacks , Julio Robaina – Houston Astros , Darien Núñez – Leones del Escogido (LIDOM), Frank Abel Álvarez – Vegueros de Pinar del Río y Osiel Rodríguez (RP) – New York Yankees .

Mánager: Germán Mesa

