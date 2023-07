Brasil asumió este martes la presidencia del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Esto ocurrió en Puerto Iguazú, ciudad argentina, durante la 62° cumbre del organismo.

MERCOSUR se define a sí como un proceso de integración regional. En la actualidad deviene importante actor multilateral en el continente americano. De acuerdo con información disponible en su sitio web, fue instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Más tarde se sumaron Venezuela, actualmente suspendida, y Bolivia, en proceso de adhesión. Su objetivo principal es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones.

En ese camino deberá estar la gestión pro témpore de Brasil durante los próximos seis meses. En dicho periodo, el mandatario del Gigante Sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, tendrá el reto de mantener y fortalecer la cohesión a lo interno del grupo, con un Uruguay que, representado por el presidente Luis Lacalle, aprovechó la cumbre para plantear su preocupación por un supuesto inmovilismo del bloque. “Sustancialmente no hay nada, y Uruguay lucha por conseguir mercados”, afirmó el político uruguayo.

Respecto a la importancia que reviste MERCOSUR para los Estados miembros, Lula da Silva expresó: “ningún país solucionará sus problemas por sí solo, ni podrá permanecer ajeno a los problemas de la humanidad. No tenemos otra alternativa que la unión”. El gobernante brasileño también encomió a su homólogo argentino, Alberto Fernández, por su finalizada presidencia del ente subregional.

Otro tema de relevancia para el mandato de Brasil frente al MERCOSUR es el acuerdo con la Unión Europea (UE), convenio que lleva décadas negociándose; se aprobó en 2019, pero aún no ha sido ratificado por aspectos medioambientales. Se prevé que para fines de este año esté concluido.

El propio Lula da Silva recientemente criticó la introducción de sanciones para los países que no cumplan los objetivos climáticos. El actual jefe de Estado brasileño defiende políticas ambientalistas, pero no está de acuerdo con precondiciones sancionatorias en un convenio que, al menos en principio, debería caracterizarse por la cooperación y la confianza entre sus integrantes. “Es un acuerdo de socios estratégicos, por lo que uno no puede amenazar al otro. Sentémonos y resolvamos nuestras diferencias”, dijo en redes sociales.

MERCOSUR tiene enormes potencialidades en diversas áreas. Es el mayor productor de alimentos en el mundo. Los países que lo constituyen suman un territorio de casi 15 millones de km². Cuenta con gran variedad de riquezas y recursos naturales como agua, biodiversidad, portadores energéticos y tierras fértiles.



Presidido por Brasil, es decir, presidido por Lula da Silva en este caso, MERCOSUR tiene desafíos en los próximos meses, pero también son amplias las expectativas. Quien estará al frente, más allá del entramado institucional que caracteriza a este tipo de foros multilaterales, es un líder cuyo carisma trasciende las fronteras de su país, con gran experiencia política y probada voluntad de hacer por el progreso de la región.

