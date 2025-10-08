Las Tunas puso a funcionar su mejor arma en Santiago y le ganó el duelo particular a las Avispas en el estadio Guillermón Moncada, cuatro victorias contra una .

Los santiagueros salvaron la honrilla en el choque de despedida desarrollado este domingo, con pizarra de 13-7.

En este partido lo más relevante fueron tres jonrones del joven talento local Raidel Sánchez y la buena apertura de Ronald Acuña (4-1) el único lanzador que pudo contener la furia de los Leñadores. La derrota para Rubén Rodríguez (0-2) castigado con 6 limpias en 5.0 entradas.

A la ofensiva el hombre grande resultó ser Yassel Izaguirre (4-3/HR/doble/2CI/1CA). Yordanys Alarcón (3-2/1CI) y su hijo Yor Alexandro (2-2/doble/2CI) también aportaron a la causa.

Las Tunas ganó los cuatro primeros juegos con marcadores de 13-7, 9-6, 15-14 y 16-6. El bateo fue el eje de esos resultados al promediar para 383 con 71 hits en 185 comparecencias. Aquí se incluyen 23 extrabases , repartidos en 12 cuadrangulares, 10 dobles y un triple. En total anotaron 60 carreras.

Individualmente sobresalen Yosvani Alarcón que llegó a 1000 carreras impulsadas en series nacionales, así como el desempeño de dos nuevas promesas de la pelota tunera, el jardinero Yasel Izaguirre y el torpedero Luis Antonio Pérez. Izaguirre promedió para 400 con dos jonrones ,doble, triple, 8 impulsadas y 4 anotas . Luis Antonio mientras tanto bateó para 380 con 3 cuadrangulares, un doble, 8 remolcadas y 10 anotadas.

En el pitcheo hubo buenas aperturas de Eliánder Bravo y Anier Pérez, mientras los relevistas Keniel Ferraz y Rodolfo Diaz lograban sus quintas victorias.

Esta semana los Leñadores juegan en Santa Clara con los Azucareros y luego regresan al Mella para medirse con Guantánamo.

FOTOS: Gretel Yanet

Infografía: Yoel Rosales

(Visitado 3 veces, 3 visitas hoy)

Marcar Favorito