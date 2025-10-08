La escuadra de Las Tunas no pudo con ninguno de sus rivales y ocupó el último lugar en la fase clasificatoria oriental de la Serie Nacional de Boxeo que concluyó este fin de semana en la ciudad de Holguín.

Los púgiles tuneros perdieron sucesivamente con Guantánamo (54-22),Santiago (52-22) y Holguín (52-24). Su mejor resultado fue el empate 38-38 con Granma. Aquí sobresalió el triunfo de Iracel Porchement (65 Kg) por RSC-1 sobre el granmense Nargeris Fuentes.

Porchement terminó invicto el evento con cuatro triunfos al hilo. Su segunda sonrisa fue a costa del holguinero Yenner Watson (2-1), después subordinó al santiaguero Alfredo Kindelán (3-0) y por último despachó al guantanamero Yoan Gainza (2-1).

Guantánamo (202 puntos) y Holguín (285) se ubicaron en ese orden y avanzan a la gran final que tendrá como sede el Ateneo Fernando de Dios Buñuel de la capital holguinera entre el 10 y el 18 de diciembre.

Las restantes posiciones en el Oriente fueron Santiago 155), Granma (114) y Las Tunas (106).

En la etapa final estarán además de holguineros y guantameros, dos equipos por la zona occidental y otros tantos por el centro.

FOTO: Inder Holguín

