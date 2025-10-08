Los Cachorros de Holguín despidieron este domingo a los Leñadores y lo hicieron con una amplia victoria de 13-5 para llevarse el compromiso particular 3-2.

Los holguineros desataron ofensiva de 25 hits incluyendo cinco dobletes y par de cuadrangulares. Aquí sobresalieron Lázaro Cedeño (5-4/HR/4CI/2CI), Luis R. Domínguez (7-5/2 dobles/2CI/2CA) y Carlos Barrabí (5-3/HR/doble/2CI).

Las Tunas conectó 11 imparables con protagonismo para los Alarcones, Yordanys (5-3/HR) y Yosvani (4-2/1CA).

Este juego lo ganó el relevista Jesús Quintán (1-0) y lo perdió el abridor Anier Pérez (0-2) .

En los cinco juegos desarrollados en el estadio «Mayor General Calixto García Íñiguez » el pitcheo de los Leñadores fue castigado con 26 carreras limpias (5.20), le conectaron 66 imparables en 181 veces al bate para un elevado averaje de 364. Aquí se incluyen 12 dobles, un triple y 4 jonrones. Además regalaron 16 bases por bolas e igual cantidad de ponches.

A la ofensiva los tuneros promediaron 368 con 8 dobles y 5 cuadrangulares. Sus principales artilleris fueron Yassel Izaguirre que disparó cinco hits pero cuatro de ellos extrabases (3 dobletes y un jonrón) con 8 carreras impulsadas , otras tantas anotadas y promedio de 384, Yordanys Alarcón (409/HR/doble/7CI/2CA), Henry Quintero (380/4CI) y Yosvani Alarcón (350/HR/2CI/6CA).

Las Tunas logró victorias de 12-1 y 8-2, mientras los Cachorros se imponían 4-2, 8-7 y 13-5.

Los Leñadores juegan esta semana en Santiago con la ausencia de Roberto Baldoquín que sufrió una lesión en la rodilla y necesitará varias semanas de tratamiento y reposo.

FOTOS: Gretel Yanet

Infografía: Yoel Rosales

(Visitado 6 veces, 6 visitas hoy)

Marcar Favorito