Delegados al IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, celebrado en México, convocaron hoy a participar en la Cumbre de los Pueblos contra la exclusión de la isla, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas.

El coordinador de la Campaña Dominicana de Solidaridad con la nación caribeña, Roberto Payano, precisó en esta capital que la reunión, impulsada por esta organización y el Comité de Solidaridad en Puerto Rico, tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre en Santo Domingo.

“La exclusión de estos tres países constituye una claudicación del gobierno del país anfitrión (Dominicana) ante las brutales presiones unilaterales de Estados Unidos, que intenta reimponer la Doctrina Monroe, amenazando la paz, seguridad y estabilidad regional”, denunció el activista.

“Ante una Cumbre de las Américas construida sobre la coerción y la exclusión y frente a la ofensiva imperialista”, Payano llamó a promover “la solidaridad, la unidad y la paz en nuestra región” y demostrar que Cuba, Venezuela y Nicaragua no están solas.

Calificó a la iniciativa como “una especie de desagravio a estos países, verdaderos hermanos nuestros, sin intereses, que comparten lo que tienen, lo que no tienen, y nunca han ido a ningún sitio a robar recursos naturales ni otras propiedades”.

Frente a los más de 500 delegados de naciones fundamentalmente latinoamericanas, también solicitó al Gobierno dominicano reconsiderar dichas exclusiones y expresó su deseo de que la administración pueda revisar y cumplir la promesa hecha de una cumbre inclusiva.

“No estamos para tiempos de cumbres exclusivas en las que se le tenga miedo a lo que pueda decir uno de los países. Si es lo contrario, es para discutir entre hermanos, en paz, y obtener un consenso”, apuntó.

A finales de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitadas a la Cumbre de las Américas, para priorizar el éxito del encuentro, según argumentó.

De inmediato, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, repudió el anuncio del Gobierno de Luis Abinader.

“Expresamos profunda preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el gobierno de EEUU a República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores a través de un mensaje en la red social X.

Organizaciones y gobiernos de varios países han expresado su rechazo a la decisión de la administración dominicana.

Tomado de Cuba Sí