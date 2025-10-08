El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) liberó hoy al último grupo de prisioneros israelíes vivos, integrados por 20 personas, como parte de un intercambio con el gobierno de Benjamin Netanyahu por casi dos mil palestinos.

Temprano en la mañana, la milicia islamista publicó los nombres en una lista y luego entregó los primeros siete al Comité Internacional de la Cruz Roja a las 08:00, hora local, y luego al resto unas dos horas después.

La televisora saudita Al Hadath reveló que en la tarde serán entregados también varios de los cadáveres de israelíes en poder de las milicias palestinas en Gaza, que suman 28.

Hamas pidió tiempo para encontrar los cuerpos de varios de ellos, cuyo paradero se desconoce por la destrucción causada en Gaza.

Al respecto, el diario The Times of Israel reportó que las autoridades informaron a algunas familias de fallecidos que los cuerpos de sus seres queridos probablemente no serán entregados en las próximas horas.

Por su parte, el gobierno de Benjamin Netanyahu liberará a casi dos mil palestinos, 250 de los cuales cumplen largas condenas y mil 718 personas arrestadas en Gaza durante el curso de la guerra, incluidas mujeres y menores de edad, así como los restos de unos 360 gazatíes.

El intercambio forma parte de un acuerdo más amplio alcanzado la pasada semana por los mediadores, Estados Unidos, Turkiye, Qatar y Egipto, para poner fin a la agresión contra la Franja de Gaza.

El canje coincide con la visita a Israel y luego a Egipto del presidente estadounidense, Donald Trump, para promocionar su plan de paz, que tiene abiertas muchas interrogantes para su segunda fase.

La lista de nombres publicada por Israel para la excarcelación provocó críticas entre los palestinos, en especial Hamas, porque no incluye a siete prisioneros de alto perfil.

Entre estos últimos están Marwan Barghouti, una de las figuras más populares del gubernamental Movimiento Fatah, y Ahmed Saadat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Conocido como el Mandela palestino, Barghouti lleva más de 23 años tras las rejas, luego de ser condenado por supuestamente dirigir la campaña de ataques contra las tropas israelíes en la ocupada Cisjordania durante la Segunda Intifada (levantamiento, en árabe), que tuvo lugar de 2000 a 2005.

Por su parte, Saadat fue arrestado en 2002 y acusado de ordenar la muerte un año antes del entonces ministro israelí de Turismo, el ultraderechista Reehavan Zeevi, quien falleció en una operación del FPLP en respuesta al asesinato de su líder, Abu Ali Mustafa.

Este último perdió la vida en un ataque contra su oficina de dos helicópteros israelíes, como parte de la estrategia israelí de asesinatos selectivos durante la Intifada.

