Con su victoria de este jueves sobre Cienfuegos con pizarra de 4-2 en extrainning, los tuneros logran su tercera sonrisa consecutiva en el estadio «Cinco de Septiembre», se reafirman como líderes absolutos de la etapa regular y afilan sus hachas para los play off.

El encuentro llegó igualado 2-2 a la altura del onceno episodio y ahí un imparable de Yudier Rondón remolcó las dos decisivas , mientras los locales se iban en blanco ante los envíos del relevista Keniel Ferraz.

Los Leñadores abrieron arriba en el marcador cuando en el principio del segundo acto le fabricaron par de anotaciones al abridor Alex Pérez. Aquí, después de dos out Yassel Izaguirre fue golpeado por lanzamiento, Luis A. Pérez pegó sencillo y Oberto Coca se fue gratis a primera con cuatro bolas. En esa situación el talentoso torpedero Norge Torres encendió cohete a la pradera derecha para impulsar a Izaguirre y Pérez.

Los Elefantes descontaron en el sexto por doblete de Luis Vicente Mateo, avanzó a tercera por elevado a los jardines de Félix Rodríguez y anotó por roletazo al cuadro de Raúl Pérez. Una entrada después le empataron el choque a Ferraz donde combinaron doble de Jorge Zúñiga, sacrificio en toque de bola de Léster Trujillo y cañonazo al medio de Yosimar Quintana.

Keniel Ferraz (8-4) se mantuvo 5.0 segmentos sobre la lomita, enfrentó a 16 cienfuegueros, le pegaron dos hits, permitió una carrera limpia, ponchó a 7 rivales y otorgó dos boletos. Lo antecedió una gran apertura de Rubén Rodríguez (6.0/21VB/2H/0CL2SO/3BB). El revés al récord de Islay Sotolongo (5-5) después de su buena faena durante 5.0 entradas donde enfrentó a 13 tuneros, le pegaron 2 imparables, le fabricaron par de sucias, ponchó a otros tantos y concedió una base por bolas.

En esta jornada de jueves Matanzas se impuso a Granma 10-2 y también aseguró su puesto en la postemporada. Igualmente ganaron el resto de los van arriba en la tabla; Holguín a La Isla 4-3, Mayabeque a Santiago 6-5 e Industriales a Ciego de Avila 9-3.

FOTOS: Gretel Yanet

Infografía: Agencia Cubana de Noticias (ACN)

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito