Cuba reafirmó su compromiso con el multilateralismo en materia ambiental al intervenir en la 7ma sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), que concluye hoy en Nairobi, capital de Kenya.

Rudy Montero Mata, vice ministro primero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), informó al organismo oficialmente que su país es partidario de búsqueda de “soluciones sostenibles por un planeta resiliente” bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Citma divulgó una versión en el encuentro del discurso de Montero Mata, al frente de la delegación cubana, que integran Inés Fors Fernández y Pavel Morales Díaz, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República en esa nación, y Pavel Morales Díaz, director de Investigación y Desarrollo de la empresa Inversiones GAMMA S.A., respectivamente.

Advirtió que más de 30 años después, el mundo sigue llegando tarde a la batalla contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación; y algunos entre quienes más tienen por aportar, o por redimir, siguen sin sumarse a la lucha por un modelo de desarrollo sostenible, equitativo y justo.

Dijo que siguen atentamente los avances en la implementación de la Resolución 6/1 sobre la circularidad de la agroindustria cañera, adoptada en el Sexto Período de Sesiones de esta Asamblea.

Según Montero Mata, Cuba llegó a la 7ma sesión «con una renovada Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en vigor, y un anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología a Innovación en debate».

Recordó que el Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático, más conocido por Tarea Vida, cuenta ya 8 años y en febrero pasado el país presentó la versión 3.0 de su Contribución Nacionalmente Determinada (CND), «con compromisos de aportes concretos a la mitigación del Cambio Climático, si bien la Adaptación continúa siendo nuestra prioridad nacional con resultados relevantes».

Mencionó, entre ellos, la protección y rehabilitación de zonas costeras y el manejo de riesgos de desastres ante peligros de origen natural y ejemplificó con el impacto del poderoso huracán Melissa que produjo considerables daños, pero que se enfrentó en octubre pasado sin lamentar pérdidas de vidas humanas.

Para el vice ministro primero del Citma, «la ciencia y el medio ambiente, no deberían jamás ser víctimas de manejos políticos, pero la realidad es otra: el bloqueo económico, financiero y comercial sostenido por los Estados Unidos contra Cuba por más de 60 años, es el principal obstáculo para el pleno despliegue de las estrategias ambientales y de desarrollo científico y tecnológico en nuestra nación».

Destacó la disposición de los científicos de ese país a colaborar con sus pares cubanos y de la impotencia que sienten ante las limitaciones existentes, su compromiso con las causas ambientales y de la vergüenza que les produce el negacionismo climático de su actual gobierno.

Al respecto, refirió que Cuba, con una economía afectada por tal acoso generalizado y por crisis ambientales que no provocó, ha formado un sólido capital humano de reconocidos científicos que comparten sus conocimientos con países hermanos del Sur global, «a quienes reiteramos que la ciencia cubana está a su servicio para la búsqueda de soluciones en beneficio de nuestros pueblos, nuestra economía y nuestro medio ambiente».

Tomado de Cuba Sí