Cuba reafirmó hoy su postura de tolerancia cero a las drogas desde el foro birregional CELAC-Unión Europea en la capital belga, informó la Cancillería de la isla.

«Gracias a esta política nuestro país ha logrado que la elaboración, producción, tráfico o consumo de sustancias ilícitas no sean un problema social significativo, y ha impedido que el territorio constituya plataforma de criminales para el tráfico de drogas y la comisión de delitos conexos», acotó el coronel Juan Carlos Poey.

En su intervención también invitó a tomar en consideración las peculiaridades de los pequeños estados insultes en el desarrollo del Caribe, debido a las vulnerabilidades que provoca el cambio climático y la presión creciente que, para esas economías, implica el enfrentamiento al narcotráfico y el crimen organizado.

Asimismo, denunció el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero, el cual limita el acceso a las tecnologías para combatir este flagelo.

Cuba ratificó su compromiso con la colaboración internacional para abordar y enfrentar este fenómeno de forma efectiva, contribuyendo a esfuerzos serios y reales que se realicen de manera global o regional.

El Comité Técnico del Mecanismo de Cooperación y Coordinación en Materia de Drogas CELAC- Unión Europea examinó el estado de implementación de la Declaración de La Paz, principal compromiso birregional en la lucha contra el narcotráfico. De igual manera, acogió el impulso que la Cumbre CELAC- UE de Santa Marta Colombia ofreció a los intercambios birregionales.

