El bate de Luis Antonio Pérez y el brazo de Kenier Ferraz fueron determinantes en la victoria del equipo de Las Tunas sobre las Cazadores de Artemisa en un disputado encuentro que terminó con pizarra de 4-3 y que otorgó a los campeones de Cuba discutir el trofeo mayor por tercer año consecutivo.

Luis Antonio pegó de 4-3 con un doblete en el cierre del octavo que decidió el choque, mientras Ferraz se llevó el éxito (10-5) con relevo largo de 6.0 entradas, le ligaron 7 hits, le fabricaron una limpia y ponchó a dos rivales. Pantoja abrió con Anier Pérez (3.0/3H/2CL, 2DB). El revés para Leonardo Ocle (6-1), con 2 limpias permitidas en 3.0 inning, donde le conectaron 4 imparables y regaló par de bases por bolas.

Los Leñadores abrieron el marcador en el mismo primer capítulo cuando después de dos out Yosvani Alarcón disparó cañonazo al centro, robó segunda y anotó por sencillo de su hermano Yordanys. Artemisa tomó el mando en el principio del tercero por hits consecutivos de Yansue Moré, Andy Cosme y Dayán García, apoyados por flay de sacrificio de José Jiménez.

En esa misma entrada empataron los tuneros por metrallazos de Yudier Rondón y Yosvani Alarcón y Rolling remolcador de Henry Quintero.

En la parte baja del sexto los Leñadores decidieron el choque por hits de Rondón y dobles consecutivos de Deismel Hurtado y Luis A. Pérez, éste último para impulsar dos que resultarían definitorias. Los artemiseños descontaron una en el octavo y en el noveno le mataron el empate gracias a un certero tiro del patrullero derecho Leonardo Joseph y excelente bloqueo del receptor Yordanis Alarcón.

Las Tunas conectó 11 hits con destaque para Luis A. Pérez (4-3/doble/2CI/), Yosvani Alarcón (4-2/1CA) y Maikel Molina (4-2). Por Artemisa Andy Cosme y Dayán García, ambos de 4-2.

La gran final de la 64 SNB se efectuará en el estadio Latinoamericano a partir de este miércoles 11 entre los Leñadores de Las Tunas y los Cocodrilos de Matanzas. Se jugará de forma consecutiva los días 11,12,13 y 14 , siempre 1.30 PM. Después habrá descanso el 15 y a partir del 16 los tres restantes, de ser necesarios. La FCBS ratificó que en este play off final el pitcheo será libre.

Por: Ernesto Vera González FOTOS: Gretel Yanet Tamayo

(Visitado 1 veces, 5 visitas hoy)

Marcar Favorito