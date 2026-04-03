Los Leones de la capital devolvieron la alegría a sus escasos seguidores en el estadio Latinoamericano al derrotar este martes a los Leñadores con marcador de 8-1 y nivelar el duelo a uno por bando en la LEB 2026.

La novena capitalina aseguró el juego en el mismo primer inning con un racimo de tres carreras frente al abridor Anier Pérez que incluyó cuatro hits y par de errores a la defensa.

Los tuneros descontaron una en la apertura del segundo por boleto a Yordanys, doblete de Roberto Baldoquín y rolata por la intermedia que remolcó la única de los subcampeones.

Industriales remató con tres y mando a las duchas al perdedor Anier Pérez (2-1) castigado con cuatro limpias en 1.1 sobre la lomita. Hubo un buen relevo largo de José Angel Sarria(7.2/5H/1CL), pero ya el mal estaba hecho.

La victoria en este choque a la hoja de Alain Sánchez (2-0) que se mantuvo 6.0 episodios, con sólo dos hits y una carrera limpia. Hubo punto por juego salvado para Fernando Betanzos (3).

El equipo pegó 13 cañonazos con destaque para Tailon Sánchez (5-3/3CA) y Ariel Hechavarría (3-2/doble/1CA/1CI).

Por Las Tunas Roberto Baldoquín (4-2/doble) y Liúber Gallo (4-1).

En otros resultados de esta jornada Holguín derrotó a Matanzas 8-3 y Artemisa reaccionó y se impuso a Mayabeque 12-5.

Fotos: Roberto Morejón(INDER)

Infografía: Yoel Rosales

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