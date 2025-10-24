El joven MF tunero César Alejandro Pérez (elo 2364) sorprendió al GM guantanamero Juan Borges (2365) y ascendió a la sexta casilla del campeonato absoluto de Ajedrez con sede en La Habana. César logró su victoria con piezas negras y ahora acumula 4.0 puntos, igual que un grupo de siete trebejistas. En otra actuación destacada , el también representante de Las Tunas, el MI Michel Alejandro Díaz (2440) dividió el punto con el ranqueado GM capitalino Omar Almeida (2461) y ahora en el puesto 11 con 3.5 unidades.

En esta sexta ronda el GM santiaguero Lelys Martínez (2437) entabló con su homólogo villaclareño Ermes Espinosa (2461) para mantenerse solitario en lo más alto de la tabla con 4.0 puntos.

Este martes en la sexta manga del máximo certamen ajedrecístico los tuneros César Alejandro Pérez y Michel Alejandro Díaz tiene tablero por medio al GM Dylan Berdayes (HAB) y al MI Diasmani Otero (VCL). El líder Lelys Martínez enfrenta al GM Elier Miranda (VCL).

