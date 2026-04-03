Los bates de Liuben Gallo y Henry Quintero encabezaron un feroz ataque de 22 hits frente al pitcheo de Holguín para apuntalar la victoria de los Leñadores con pizarra de 24-12 en la apertura de los play off en la LEB.

El pequeño intermedista espirituano deleitó al público del Mella al pegar de 6-5 con triple, doble, cinco carreras impulsadas y tres anotadas, mientras Quintero conectaba dos jonrones en tres turnos que le sirvieron para remolcar cuatro y anotar tres.

Otros destacados por la novena tunera fueron Yudier Rondón (4-3/doble/2CI/2CA), Yassel Izaguirre (4-2/HR/1CI/4CA) . También dispararon cuadrangulares Luis A. Pérez y el estrenado refuerzo Amauri Noroña.

La escuadra local marcó una carrera en el primer episodio, 6 en el segundo, dos en el tercero y cuarto, 8 en el quinto y 5 en el sexto para firmar el nokaut beisbolero.

Del resto se encargó el buen relevo de Rodolfo Díaz (3.0) que lanzó 4.0 inning con 2 hits permitidos, dos limpias y par de ponches para rescatar a tiempo al abridor Yosmel Garcés (1.1/8H/3BB/6CL).

La derrota de este encuentro fue para Jesús Enrique Pérez (1-2).

Ernesto Torres (4-4/doble/triple/2CI) fue el más sobresalinte en la ofensiva de 12 imparables holguineros.

Este lunes se efectuará el segundo juego de este play off y comienza el de Industriales- Mayabeque.

Fotos: Gretel Yanet

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